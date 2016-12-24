В городе продолжаются проверки предприятий торговли и сферы услуг

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С 20 по 23 июля созданные в саранской мэрии группы мониторинга проинспектировали на предмет соблюдения санитарных норм 53 учреждения. В том числе - 28 магазинов, 5 парикмахерских и 1 кафе. Нарушения «перчаточно-масочного режима» зафиксированы на четырех объектах потребительского рынка – в двух магазинах и двух парикмахерских. При этом 14 кальянных и 5 фитнес-клубов, как выяснилось, соблюдают требование о приостановки деятельности.
Всего же в период с 8 мая по 23 июля составлено 69 актов. Собранные материалы направлены на рассмотрение в министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ.
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
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