В городе продолжаются проверки предприятий торговли и сферы услуг

С 20 по 23 июля созданные в саранской мэрии группы мониторинга проинспектировали на предмет соблюдения санитарных норм 53 учреждения. В том числе - 28 магазинов, 5 парикмахерских и 1 кафе. Нарушения «перчаточно-масочного режима» зафиксированы на четырех объектах потребительского рынка – в двух магазинах и двух парикмахерских. При этом 14 кальянных и 5 фитнес-клубов, как выяснилось, соблюдают требование о приостановки деятельности.

Всего же в период с 8 мая по 23 июля составлено 69 актов. Собранные материалы направлены на рассмотрение в министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ.