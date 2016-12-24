Дорожный сезон 2021 года начнется без промедлений

Глава Мордовии Владимир Волков провел еще одно выездное совещание по вопросам проведения текущего и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Саранска. По результатам мероприятия был дополнен предварительный перечень объектов для включения в программу соответствующего нацпроекта. В обсуждении темы приняли участие премьер-министр республики Владимир Сушков, его заместитель – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов, столичный градоначальник Петр Тултаев и руководитель регионального Упрдора Валерий Резепов.

Всего было проинспектировано около двух десятков магистралей, находящихся в разных районах города. В число наиболее проблемных попала, например, внутриквартальная дорога на Светотехстрое, протянувшаяся от проспекта 60 лет Октября до рынка «Ринг». Реконструкцию восточной ее стороны намечено осуществить в текущем году. А вот с запада пока заделают только самые проблемные места. Полноценный же ремонт, как пообещал Глава жителям близлежащих многоквартирных домов, пройдет в 2021-ом – в рамках «дорожного» нацпроекта.

В ходе осмотра Владимир Волков сделал ряд замечаний, связанных с качеством выполнения работ. «Главное здесь - соблюдение технологий, - заметил он. - Капитальный ремонт нужно проводить так, чтобы не возвращаться к этим дорогам на протяжении 5-7 лет».

Свои пожелания, в частности - по благоустройству прилегающих территорий, высказывали и рядовые горожане. Так, жильцы дома № 73 по улице Коммунистическая попросили восстановить асфальтовое покрытие во дворе. Глава республики дал указание рассмотреть данный вопрос.

По поручению Владимира Волкова, в течение ближайших 2-3 недель после проведения необходимых экспертиз городским властям надлежит сформировать окончательный перечень дорог, подлежащих капремонту. Далее начнется подготовка проектно-сметной документации, а затем – будут заключены контракты. Следующей весной строители должны приступить к работам незамедлительно, как только позволит погода.