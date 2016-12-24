Похитителей пластиковых окон «накрыл» их владелец

Репортер

В июне этого года шесть безработных жителей республики решили демонтировать пластиковые окна в здании бывшего завода в Саранске.

Дело представлялось им не слишком сложным, а за бывшие в употреблении пластиковые окна можно выручить не такие уж маленькие деньги. Такая идея у них родилась в ходе многочисленных посиделок со спиртным. Двое из этой компании уже имели опыт таких «налетов» на пустующие строения и ранее держали в суде ответ за совершение аналогичных краж. Воспользовавшись тем, что в здании бывшего завода  отсутствует охрана и не функционирует замок на входной двери, они проникли на территорию и начали демонтаж восьми окон. Однако завершить операцию не успели, поскольку именно в этот момент к зданию подъехал его владелец, местный индивидуальный предприниматель, который и вызвал полицию.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу.

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