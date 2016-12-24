Саранский препарат "Арепливир" тестируют в Мордовии, Москве и Петербурге

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Клинические исследования препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") проходят в медучреждениях Мордовии, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости гендиректор фармацевтической компании "Промомед" Марина Пенькова.
Специалисты фармацевтической компании "Промомед" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла аналога японского противовирусного препарата "Фавипиравир" для лечения новой коронавирусной инфекции.
"Клинический исследования препарата проходят в больницах Мордовии, Санкт-Петербурга и Москвы. Исследования будут проходить до конца июня, но промежуточные результаты можно будет понять уже через неделю", - сказала Пенькова РИА Новости.
Как сообщала агентству гендиректор компании, после клинических исследований, в случае регистрации препарата, начнется его производство и реализация.
Ранее главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России, сообщал, что лечение пациентов с COVID-19 отечественным препаратом "Фавипиравир" (под торговым наименованием "Арепливир") будет занимать в среднем не больше одной недели.
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