58 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Мордовии

Репортер

30 из числа новых подтвержденных заболеваний выявлены в Саранске, 8 - в Зубово-Полянском районею По 4 случая - в Атяшевском и Чамзинском районах, 3 - в Рузаевском районе. По два - в Старошайговском и Лямбирском. В Ардатовском, Атюрьевском, Ельниковском, Ичалковском, Ромодановском районах - по одному. 

Среди новых больных 11 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет - 9 человек, в том числе двое детей в возрасте 2 и 10 лет.

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