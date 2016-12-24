Афиша на 12 июня

Жителей республики проверят на антитела к коронавирусу
Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса
Встречаем День России и День города Саранска
Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса
В понедельник на прошедшем в формате видеоконференции расширенном совещании с членами регионального кабинета министров, главами...
В саранском стриптиз-клубе «Paradise» танцовщиц продавали в сексуальный «прокат»
Главе РМ Владимиру Волкову были представлены президент РМ Рейл Холдинга Константин Данилов и генеральный директор компании Виталий Стариков,...
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Жители Мордовии никак не могут избавиться от разорительной доверчивости
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года