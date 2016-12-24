Мордовия готовится выйти на первый этап снятия ограничений в конце июня

Репортер

На вопросы жителей республики ответили представители Минздрава РМ и Роспотребнадзора.

Сколько медработников задействовано в лечении коронавируса?

2500 медиков республики оказывают помощь заболевшим. 350 человек находятся в резерве, их также привлекают к лечению больных с COVID-19. У 223 медработников Мордовии выявлена коронавирусная инфекция. Среди них есть тяжелые пациенты, находящиеся на стационарном лечении.

Минздрав РМ регулярно проводит консультации и видеоконференции с московскими коллегами. На прошлой неделе в республике работал пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор А.В. Аверьянов. Он посетил больницу имени С.В. Каткова, осмотрел всех тяжелых больных, ознакомился с работой госпиталя, провел видеоконференцию с лечебными учреждениями республики, которые переоборудованы в ковидные госпитали. Принципиальных замечаний у него не было.

О тестировании на коронавирус

Увеличение числа выявленных случаев коронавируса в Мордовии связано, в том числе, с ростом объемов тестирования.

В Мордовии проведено 72519 исследований, в том числе 2017 за последние сутки. 63304 человека охвачены исследованиями, в том числе 1832 новых пациента за последние сутки.

Сколько в Мордовии аппаратов ИВЛ? Сколько коек развернуто?

В республике 165 аппаратов ИВЛ. Дополнительно закуплен 41 аппарат, доставка планируется в июне-июле. Аппараты ИВЛ есть во всех ковидных госпиталях. 

Уже развернуто 1957 коек. Это 40% коек, которые работают по ОМС.

Когда в Мордовии начнут снимать ограничения?

При соблюдении всех противоэпидемических мероприятий, ориентировочно, к концу июня начнет выправляться эпидемическая ситуация в Мордовии (на 3-4 недели позже, чем в Москве). Тогда будет возможно говорить о переходе к первому этапу снятия ограничений.

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