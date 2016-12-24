Экс-чиновника Мордовии Виктора Нечаева задержали за «продажу должностей»?

Второй пошел
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Уже порядком подзабытый, но весьма видный в прошлом мордовский чиновник Виктор Нечаев снова дал о себе знать на информационных просторах. И уже в привычном для СМИ уголовном формате. Издание BAZA сообщило об аресте Виктора Нечаева. Напомним, он в свое время трудился вице-премьером республиканского правительства. До этого в МГУ им. Н.П. Огарева долгие годы заведовал кафедрой промышленной электроники, потом возглавлял Институт электроники и светотехники университета.
Из мордовских коридоров власти Виктор Нечаев переместился в кресло заместителя губернатора Новгородской области. Тут он и загремел под уголовное преследование. По данным следствия, летом 2015 года он предложил главе одного из районов Новгородской области (по нему расследовалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями) отмазать того от правоохранителей за взятку в 5,5 миллиона рублей. В Москве Виктор Нечаев был задержан сотрудниками ФСБ России при получении части оговоренной суммы в размере 47 тысяч долларов (это около 3 миллионов рублей), а в дальнейшем получил срок.
На этот раз, по информации BAZA, он замешан в обмане экс-заместителя губернатора другого региона. За 35 миллионов евро он ему пообещали пост губернатора Московской области. По сведениям издания BAZA, претендента свели с Виктором Нечаевым и тот сразу предложил ему посты губернатора Воронежской области – за 20 миллионов евро, Краснодарского края – за 35 миллионов. Но мужчина метил в занятое кресло губернатора Московской области. Когда и на это было получено согласие, кандидат понял, что его пытаются банально обмануть и пошел в ФСБ.
В итоге, 9 июня, во время передачи первой партии денег, Виктора Нечаева задержали.
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