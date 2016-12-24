Ещё 64 случая коронавируса зарегистрировано в Мордовии

Новые случаи заболевания на 10 июня подтверждены в большинстве районов республики. В г.о. Саранск – 26, в Рузаевском районе – 7, в Чамзинском – 6, в Ардатовском и Дубенском районах - по 4, в Атяшевском – 3. В Ромодановском, Большеберезниковском, Ичалковском, Лямбирском и Торбеевском районах - по 2. В Атюрьевском, Кочкуровском, Ельниковском, Краснослободском районах - по одному.

Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самой пожилой 83 года. 7 человек моложе 30 лет, самому младшему из них 2 года.