Ещё 64 случая коронавируса зарегистрировано в Мордовии

Дорогие наши депутаты!
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Новые случаи заболевания на 10 июня подтверждены в большинстве районов республики. В г.о. Саранск – 26, в Рузаевском районе – 7, в Чамзинском – 6, в Ардатовском и Дубенском районах - по 4, в Атяшевском – 3. В Ромодановском, Большеберезниковском, Ичалковском, Лямбирском и Торбеевском районах - по 2. В Атюрьевском, Кочкуровском, Ельниковском, Краснослободском районах - по одному.
Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самой пожилой 83 года. 7 человек моложе 30 лет, самому младшему из них 2 года.
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
В понедельник на прошедшем в формате видеоконференции расширенном совещании с членами регионального кабинета министров, главами...
В региональном пресс-центре рассказали, как мордовская экономика справляется с последствиями пандемии
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Глава РМ посетил строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы в Зеленой роще
Известная в недавнем мордовском прошлом фирма «СДС-Управление строительства» на минувшей неделе вновь оказалась в центре уголовных...