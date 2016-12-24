В Саранске в три с лишним раза выросла безработица

По состоянию на 1 июня текущего года численность безработных в Саранске достигла 4645 человек. Это на 310,7 процента больше, чем на ту же дату 2019 года - 1131 челочек. При этом уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда пока остаются на более-менее приемлемых значениях (2,66 и 2,29 процента, соответственно). Характерно также, что заявленная работодателями потребность в персонале составляет 2346 человек, из которых 1572 - по рабочим специальностям. За пять месяцев нынешнего года в органы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 5915 граждан.