Уроженка Саранска возглавила Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю

Репортер

Приказом ФАС России от 3 июня на должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю назначена Елена Ерькина. К работе она приступила с 8 июня.

«Свой высокий профессионализм она продемонстрировала будучи заместителем руководителя мордовского территориального управления,  - отметил, в частности, посетивший Приморье замруководителя ФАС России Алексей Доценко. - А ее лидерские качества были подтверждены победой в конкурсе «#ЛидерыФАС». Теперь ей предстоит решать новые важные задачи, связанные с  соблюдением антимонопольного законодательства и развитием конкуренции. С ними, как хочется надеяться, Елена Петровна, успешно справится».

Добавим, что прежний руководитель Приморского УФАС Алексей Белоглазов покинул пост в конце февраля.

Справка «ВС»:  Елена Ерькина - уроженка Саранска. В 2009 году окончила филологический факультет Мордовского государственного университета, в 2011-ом – получила второй диплом  по специальности "Юриспруденция". Около 8 лет работала в Мордовском территориальном Управлении антимонопольной службы, в том числе – в качестве заместителя руководителя. В прошлом году была признана победителем ведомственного  проекта «#ЛидерыФАС» и зачислена в кадровый резерв ведомства.

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