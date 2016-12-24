Уроженка Саранска возглавила Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю

Приказом ФАС России от 3 июня на должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю назначена Елена Ерькина. К работе она приступила с 8 июня.

«Свой высокий профессионализм она продемонстрировала будучи заместителем руководителя мордовского территориального управления, - отметил, в частности, посетивший Приморье замруководителя ФАС России Алексей Доценко. - А ее лидерские качества были подтверждены победой в конкурсе «#ЛидерыФАС». Теперь ей предстоит решать новые важные задачи, связанные с соблюдением антимонопольного законодательства и развитием конкуренции. С ними, как хочется надеяться, Елена Петровна, успешно справится».

Добавим, что прежний руководитель Приморского УФАС Алексей Белоглазов покинул пост в конце февраля.

Справка «ВС»: Елена Ерькина - уроженка Саранска. В 2009 году окончила филологический факультет Мордовского государственного университета, в 2011-ом – получила второй диплом по специальности "Юриспруденция". Около 8 лет работала в Мордовском территориальном Управлении антимонопольной службы, в том числе – в качестве заместителя руководителя. В прошлом году была признана победителем ведомственного проекта «#ЛидерыФАС» и зачислена в кадровый резерв ведомства.