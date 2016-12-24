«Точки роста» откроются сразу в двух школах Чамзинского района

Социум

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» предполагается  создать центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Чамзинской школы № 2 и Комсомольской школы № 3.

«Точки роста», в первую очередь, направлены на формирование современных компетенций и навыков у школьников, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Кроме того, в лицее № 1 р.п. Чамзинка и Комсомольской школе № 2 будет реализован региональный проект «Цифровая образовательная среда», обеспечивающий внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы всех уровней.

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