Получивший из-за ЧП ожоги рузаевский сталевар скончался в Москве

Когда ждать снятия ограничений в Мордовии?
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
В середине марта 2020 года на саранском заводе «ВКМ-Сталь» (входит в состав компании «РМ Рейл») взорвалась печь.
31-летний сталевар литейного цеха Александр Петрусевич получил серьезные ожоги от попавших на него частиц раскаленного металла. С производственной площадки его немедленно доставили в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Медики зафиксировали у Александра Петрусевича серьезные ожоги - более 70 процентов кожного покрова тела, были обожжены голова, шея, туловище и руки.
Из-за болевого шока врачи ввели мужчину в искусственную кому, но полученные им травмы были столь серьезны, что через несколько дней Александра Петрусевича спецбортом МЧС переправили в Москву в Национальный исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
Несмотря на все усилия высококвалифицированных московских специалистов, сохранить жизнь саранскому пациенту они не смогли. Александр Петрусевич скончался после очередной операции.
К слову, предварительной причиной ЧП было названо несоблюдение технологического процесса при выплавке стали. Пользователи социальных сетей говорят, что при возникновении нештатной ситуации Александр Петрусевич пытался спасти оборудование и продукцию, но тут произошёл взрыв.
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Жители Мордовии никак не могут избавиться от разорительной доверчивости
Главе РМ Владимиру Волкову были представлены президент РМ Рейл Холдинга Константин Данилов и генеральный директор компании Виталий Стариков,...
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей
Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и...
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
В саранском стриптиз-клубе «Paradise» танцовщиц продавали в сексуальный «прокат»