Получивший из-за ЧП ожоги рузаевский сталевар скончался в Москве

В середине марта 2020 года на саранском заводе «ВКМ-Сталь» (входит в состав компании «РМ Рейл») взорвалась печь.

31-летний сталевар литейного цеха Александр Петрусевич получил серьезные ожоги от попавших на него частиц раскаленного металла. С производственной площадки его немедленно доставили в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Медики зафиксировали у Александра Петрусевича серьезные ожоги - более 70 процентов кожного покрова тела, были обожжены голова, шея, туловище и руки.

Из-за болевого шока врачи ввели мужчину в искусственную кому, но полученные им травмы были столь серьезны, что через несколько дней Александра Петрусевича спецбортом МЧС переправили в Москву в Национальный исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

Несмотря на все усилия высококвалифицированных московских специалистов, сохранить жизнь саранскому пациенту они не смогли. Александр Петрусевич скончался после очередной операции.

К слову, предварительной причиной ЧП было названо несоблюдение технологического процесса при выплавке стали. Пользователи социальных сетей говорят, что при возникновении нештатной ситуации Александр Петрусевич пытался спасти оборудование и продукцию, но тут произошёл взрыв.