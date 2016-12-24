Чужая «Семья»

Рузаевский кредитный кооператив кинул вкладчиков

Следователи МВД по РМ возбудили уголовное дело в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Семья» по шести эпизодам мошенничества. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, рузаевский кредитный кооператив начал свою деятельность в июле 2017 года в арендованном помещении в центре города железнодорожников.

Сотрудники полиции выяснили, что 32-летняя директор фирмы Людмила Шмелькова, действуя от имени кооператива, заключала с гражданами договоры процентного займа денежных средств, якобы гарантирующие высокую доходность с минимальным риском. Проценты по вложениям обещались просто в немыслимом размере - более 58% годовых.

Но, по информации правоохранителей, полученные от граждан денежные средства женщина просто присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению, тем самым причинив вкладчикам материальный ущерб в крупном и особо крупном размерах. Сумма «зависших» средств у клиентов кооператива превышает 6 миллионов рублей.

В результате проведенных следственных действий изъяты договоры по вкладам, а также договоры процентного займа, расписки о получении денежных средств, кредитные договоры и банковские карты.

Граждан, вступивших в КПК «Семья», полиция просит обращаться по телефонам: 29-82-86 или 102.