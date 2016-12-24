Жительница Саранска обманула в Инстаграме 18 покупателей

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В Саранске закончено расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.
Как установили полицейские, в январе 2019 года девушка создала в социальной сети Инстаграм страницу по продаже женской одежды, преимущественно мусульманской. Предприимчивая барышня вводила потенциальных покупателей в заблуждение, получала от них предоплату за товар, который обещала немедленно отправить заказчикам. Но после поступления денежных средств просто переставала отвечать на сообщения и телефонные звонки.
Таким образом с января по август прошлого года от действий обвиняемой пострадали 18 жителей различных городов России. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 148 тысяч рублей.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась жительница Октябрьского района Саранска. В отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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