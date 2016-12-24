«Отмазывая» внучку от «уголовки», пенсионерка лишилась 64 тысяч рублей

Швецова отправили на зону
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В начале июня к саранским полицейским обратилась 70-летняя местная жительница.
Пенсионерка рассказала, что примерно в половине первого ночи ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и попросил назвать номер мобильного телефона, чтобы сообщить некую важную информацию. Перезвонив на мобильный, он рассказал пожилой женщине о диком инциденте - дескать, ее внучка избила знакомую, да так сильно, что та угодила в реанимацию.
Чтобы быстро урегулировать ситуацию и избежать уголовной ответственности, требовалось немедленно перевести 300 000 рублей на номер счета, который укажет «следователь». При этом, по словам пенсионерки, рядом с говорившим мужчиной громко плакала девушка и просила: «Бабуль, помоги!».
Пенсионерка сообщила, что такими деньгами не располагает, и тогда звонивший согласился снизить сумму до имеющейся в наличии. Продолжая разговор по телефону, женщина взяла находящиеся дома сбережения и карточку, пошла к ближайшему банкомату и несколькими операциями перевела на указанный номер телефона 64 000 рублей.
После окончания разговора со «следователем» пенсионерка позвонила внучке - студентке одного из вузов соседнего региона. Девушка сообщила родственнице, что находится дома и никаких неприятных инцидентов с ней не происходило. Тогда жительница Саранска обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции напоминают, что в случае, если вам поступил подобный звонок, нужно немедленно прекратить разговор и лично позвонить родственнику или знакомому, от имени которого вас просят о помощи, - вероятнее всего, с вами разговаривает мошенник. Также полицейские напоминают, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.
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