«Мы же врачей завалим. Они не выдержат!»

В Мордовии уже около 1800 пациентов лечатся в медицинских учреждениях от коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба, сейчас в Мордовии около 1800 пациентов лечатся в медицинских учреждениях от коронавирусной инфекции, сто человек из них лежат в реанимации. Еще свыше 800 жителей находятся под наблюдением дома. Это просто огромные цифры. Уже по ним понятно, с каким напряжением трудятся наши медики и с какой огромной нагрузкой работает система здравоохранения республики. Но больные с COVID-19 все выявляются и выявляются - по 40 с лишним человек в день (за минувшие сутки так вообще 66 новых случаев заболевания). Плюс за последнее время в Мордовии отмечается резкий рост числа внебольничных пневмоний, который специалисты связывают именно с тем, что люди ослабили меры предосторожности. В результате медицинские учреждения республики работают на пределе возможностей, а беспечности у жителей становится все больше. В такой обстановке Мордовия не готова выйти даже на первый этап снятия ограничений.

Новые жертвы вируса

Прошедшая неделя принесла очередные печальные новости с коронавирусного «фронта». В республике подтверждены еще два случая смерти медицинских работников. 58-летняя Надежда Минеева скончалась 3 июня, она работала медсестрой в Республиканском онкологическом диспансере. Врач Станции скорой медицинской помощи 48-летний Владимир Поелуев умер в ночь на 5 июня.

У обоих медработников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний. Все необходимые лечебные процедуры были проведены, но болезнь развивалась тяжело и стремительно, и спасти медработников, к сожалению, не удалось.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования их родным, близким и коллегам.

«Примите мои самые глубокие соболезнования. Они работали, не жалея себя, до конца выполнили свой долг Врача и Человека. По отзывам коллег, Надежда Николаевна и Владимир Владимирович отличались высокими профессиональными и личностными качествами, это тяжелая утрата для всей медицинской общественности республики. Их родным и близким будет оказана вся необходимая помощь и поддержка».

Много заболевших 65+

Руководитель республики провел рабочее совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации. Владимир Волков отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной. При этом ограничительные мероприятия, обозначенные в Указе Главы РМ, соблюдаются в районах республики по-разному.

«Расслабляться еще рано! - предупредил Владимир Волков. - На Москву нам смотреть не нужно - там все это началось на три недели раньше. Я понимаю, что все устали, но надо исходить из той ситуации, которая у нас есть. Врачи у нас работают грамотно, но если мы сами не будем себя грамотно вести - мы же врачей завалим. Они не выдержат! Койки открывать можно, но ведь главное - что к ним нужны специалисты».

Среди заболевших много людей в возрасте 65 лет и старше, которые должны в первую очередь соблюдать режим самоизоляции. Неслучайно этой категории работающих были продлены больничные листы до 11 июня. Под угрозой сейчас находятся и дети.

«С приходом летнего периода мы наблюдаем увеличение числа больных детей, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Татьяна Харитонова. - Игровые площадки возле каждого дома заполнены детьми. При несоблюдении профилактических мероприятий мы можем получить большое количество заболевших детей, в том числе внебольничной пневмонией».

Владимир Волков потребовал от глав районов жесткого контроля за соблюдением на территориях ограничительных мероприятий. Особое внимание должно быть уделено выполнению санитарных требований в транспорте, в рабочих коллективах, в торговых точках. От этого будет зависеть, насколько быстро республика сможет подойти к первому этапу снятия ограничении. Ряд регионов, которые поспешили с этим, были вынуждены вернуться к прежним карантинным условиям из-за большого числа заболевших.

Кое-где нужно не смягчать меры, а ужесточать

Телеграм-канал «Мордовский шпиль» на неделе опубликовал парочку показательных «зарисовок», характеризующих обстановку в районах республики:

«Подпольные свадьбы, поминки и дни рождения, толпы людей на улицах и в магазинах. Молодые, устраивающие автопати по 40-50 человек. И где такой градус р...а? Да все там же, в получасе езды от Саранска.

Рузаевские бессмертные положили ржавый железнодорожный рельс на все предупреждения и смотрят на статистику коронавируса, глуповато ухмыляясь и кося под идиотов. А кто там, напомните, на первых местах по зараженным? Ну что ж, косите дальше.

Ненормально это, когда Рузаевке стало наплевать на самих себя. Ладно бы, автономно спивались, как во времена сухого закона. Ан нет, ездят каждый день в тот же Саранск и близлежащие окрестности. А какой будет итог - закроют вас (…) блокпостами, если не образумитесь.

Реальный случай в рузаевской забегаловке, намек поймете. Продавщица в маске и перчатках. Заходят люмпены за допингом. Нам, говорят, две бутылки. Та в ответ: вы бы хоть маски надели, перчатки, а то не продам вам ничего. Да ладно, отвечают, вируса нет, его не существует. Мораль: что произойдет быстрее - продавец получит (…) или приедет милиция?

В статистике по короне Мордовию тянет вниз не только Рузаевка. Половина сельских районов демонстрирует пренебрежение элементарными правилами безопасности. Саранск в целом - гораздо ответственнее. Мы немного поизучали статистику по другим регионам и утвердились во мнении, что столица Мордовии поражена ковидом слабее, чем многие региональные центры…

Получается, что масочный режим, строгое соблюдение всех правил в магазинах, на заводах, ответственность большинства жителей дают положительный результат. Пофигизм многих жителей районов, недопустимая лояльность местных властей и правоохранителей к вопиющим нарушениям дают результат отрицательный. Вывод - кое-где действительно нужно не смягчать меры, а ужесточать. Но из-за чьего-то пофигизма не должны страдать нормальные люди. Поэтому ужесточение должно быть направлено исключительно на злостных нарушителей, а не на всех подряд.

Что до Рузаевки, то тамошняя больница уже всех местных не вмещает. И врачей жалко больше всех. Кому-то неймется повеселиться толпой, а врачам потом участников веселья, а также их родных с того света вытаскивать, собой рискуя».

На каникулы в Мордовию

После наступления летних каникул жители других регионов стали часто интересоваться в соцсетях, можно ли приехать в республику и необходимо ли соблюдать самоизоляцию.

Согласно Указу Главы РМ, все, кто приезжает из других регионов, по-прежнему обязаны соблюдать в Мордовии самоизоляцию в течение 14 дней по месту проживания или пребывания. Самоизоляцию должны соблюдать и те, кто проживает с приехавшими. Также необходимо сообщить о своем прибытии в местную администрацию.

Другие задают встречный вопрос: «Могу ли я покинуть Мордовию раньше, чем истекут обязательные 14 дней?». Да, выехать за пределы республики можно в любое время, как на личном транспорте, так и на пассажирском. Во втором случае рекомендуется заранее приобрести билет. При этом граждане, которые проживали вместе с приезжими из других регионов, но остались в Мордовии, обязаны соблюдать самоизоляцию все 14 дней.