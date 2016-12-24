В Мордовии ищут пропавшую 16-летнюю студентку

Транспорт пошел, вирус остался
Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и...
Cотрудники полиции Ардатовского района объявили в розыск 16-летнюю студентку одного из училищ Саранска Елену Упорину. В последний девушку видели 6 июня, когда она уходила из своего дома в поселке Тургенево. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. О пропаже внучки в полицию сообщила бабушка студентки.
В МВД сообщают приметы разыскиваемой барышни: на вид 15-18 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. Всех, кто располагает данными о местонахождении Елены Упориной, полицейские просят звонить по телефонам: 8 (83431)3-11-01, 3-24-89 или 102.
Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и...
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Речь идет о ребрендинге отеля на улице Советская, построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года (прежнее название – «Four Points by Sheraton»)
Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса
Жители Мордовии никак не могут избавиться от разорительной доверчивости
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и...
В понедельник было официально объявлено о досрочном прекращении полномочий руководителя Рузаевского района Вячеслава Кормилицына. 62-летний...
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
В Саранске суд огласил приговор бывшему директору завода «Биохимик», 49-летнему Денису Швецову. Он обвинялся в присвоении и растрате...
Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей