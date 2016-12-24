В Мордовии ищут пропавшую 16-летнюю студентку

Cотрудники полиции Ардатовского района объявили в розыск 16-летнюю студентку одного из училищ Саранска Елену Упорину. В последний девушку видели 6 июня, когда она уходила из своего дома в поселке Тургенево. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. О пропаже внучки в полицию сообщила бабушка студентки.

В МВД сообщают приметы разыскиваемой барышни: на вид 15-18 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. Всех, кто располагает данными о местонахождении Елены Упориной, полицейские просят звонить по телефонам: 8 (83431)3-11-01, 3-24-89 или 102.