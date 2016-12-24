В Мордовии зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

«Антивирусные» меры
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По сообщению оперативного штаба, на 9 июня в республике зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за последние несколько недель. География подтвержденных случаев охватывает больше половины районов республики, в том числе Саранск – 19, Ардатовский район – 14, Рузаевский – 7, Лямбирский и Атяшевский - по 5, Старошайговский и Ичалковский - по 4, Чамзинский - 3, Краснослободский – 2, Зубово-Полянский, Дубенский и Ромодановский - по 1 случаю.
Среди новых больных больше трети - 23 человека - составляют лица в возрасте старше 60 лет, самой пожилой из них 86 лет. Моложе 30 лет - 9 человек, в том числе двое детей - 11 и 13 лет.
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