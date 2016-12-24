Без масок здесь не ходят

Кадровые перестановки в Рузаевском районе: Вячеслав Кормилицын ушел в отставку
В понедельник было официально объявлено о досрочном прекращении полномочий руководителя Рузаевского района Вячеслава Кормилицына. 62-летний...
О необходимости неукоснительного соблюдения профилактических мер в структурных подразделениях Саранской администрации, на предприятиях городского коммунального комплекса, а также в управляющих компаниях напомнил в понедельник мэр республиканской столицы Петр Тултаев. «Температуру всем сотрудникам надо измерять каждый день, в начале рабочего дня! – предупредил он, - Если человек чувствует недомогание, его нужно сразу же отстранить от работы и изолировать от коллектива». Глава Саранска также заметил, что проход в здания, где размещаются структурные подразделения городской администрации, возможен только в масках. На входе должна выполняться дезинфекция рук.
В понедельник было официально объявлено о досрочном прекращении полномочий руководителя Рузаевского района Вячеслава Кормилицына. 62-летний...
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