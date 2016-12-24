Салюта не будет

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В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мордовской столице отменены все массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России и Дню города. Как было сообщено на очередном заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, в столице Мордовии праздник пройдет в том же формате, что и День Победы. Никаких торжеств, предусматривающих участие большого числа граждан, не будет.
Отменен, в частности, праздничный салют, традиционно проводимый 12 июня. Фонтаны не включат до полной стабилизации ситуации с заболеваемостью. Подобные решения приняты для того, чтобы у граждан не было лишних поводов выйти на улицы, особенно в выходные и праздничные дни.
Отметить юбилейную 30-ю годовщину принятия декларации о государственном суверенитете России, а равно и 379-летие Саранска можно, правда, и дома – совместно исполнив гимн страны, вывесив флаги из окон или украсив балконы поздравительными надписями и рисунками. Благо, количество всевозможных общероссийских патриотических акций увеличивается с каждым днем – «Окна России», «Мы – Россия», «Флаги России»... Собственные флешмобы в соцсетях также периодически организуют городские учреждения культуры.
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