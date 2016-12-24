В Саранске устранили протечку дренажного колодца после обращения в соцсетях

Когда ждать снятия ограничений в Мордовии?
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регулярно фиксирует в соцсетях жалобы от жителей столицы на различные проблемы в городе. Сообщения направляются в местную администрацию.
Недавно под одним из постов в популярном паблике «ВКонтакте» появился комментарий. В нем говорилось, что на перекрестке улиц Гожувской и Севастопольской продолжительное время течет вода.
По словам автора, обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу не давали результатов.
Спустя некоторое время представители саранской администрации ответили, что проблема возникла из-за протечки дренажного колодца, которая была оперативно устранена работниками коммунальных служб.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите об этом в соцсети. Прикладывайте фото и видео.
А мы расскажем, что сделано.
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
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