В Саранске устранили протечку дренажного колодца после обращения в соцсетях

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регулярно фиксирует в соцсетях жалобы от жителей столицы на различные проблемы в городе. Сообщения направляются в местную администрацию.

Недавно под одним из постов в популярном паблике «ВКонтакте» появился комментарий. В нем говорилось, что на перекрестке улиц Гожувской и Севастопольской продолжительное время течет вода.

По словам автора, обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу не давали результатов.

Спустя некоторое время представители саранской администрации ответили, что проблема возникла из-за протечки дренажного колодца, которая была оперативно устранена работниками коммунальных служб.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите об этом в соцсети. Прикладывайте фото и видео.

А мы расскажем, что сделано.