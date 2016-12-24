В Саранске устранили протечку дренажного колодца после обращения в соцсетях

Наш город

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регулярно фиксирует в соцсетях жалобы от жителей столицы на различные проблемы в городе. Сообщения направляются в местную администрацию.

Недавно под одним из постов в популярном паблике «ВКонтакте» появился комментарий. В нем говорилось, что на перекрестке улиц Гожувской и Севастопольской продолжительное время течет вода.

По словам автора, обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу не давали результатов.

Спустя некоторое время представители саранской администрации ответили, что проблема возникла из-за протечки дренажного колодца, которая была оперативно устранена работниками коммунальных служб.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите об этом в соцсети. Прикладывайте фото и видео.

А мы расскажем, что сделано.

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