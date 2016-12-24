Министерство культуры Мордовии возглавила Светлана Баулина

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Региональное министерство культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии получило полноправного руководителя. Соответствующий Указ подписал Глава РМ Владимир Волков. С 5 июня ведомство возглавляет Светлана Баулина, исполнявшая с 11 декабря прошлого года обязанности министра.
В сфере культуры Светлана Баулина трудится почти три десятка лет. Хотя изначально ее профессиональная биография была связана с производством. После школы она работала испытателем деталей и приборов на заводе «Искра», техником-технологом на Саранском полупроводниковом заводе, секретарём комитета комсомола на «Орбите». В 1990-ом стала методистом, а затем и возглавила ДК Октябрьского района Саранска. Некоторое время руководила молодежным центром–музеем «Орбиты», после чего перешла в отдел культуры Октябрьского района. Параллельно окончила исторический факультет Мордовского госуниверситета. В течение семи лет была заместителем, а потом - начальником управления культуры Саранска. С 2014 года заведовала отделом социальных программ Управления по внутренней политике Администрации Главы РМ.
В феврале 2017-го была назначена на должность первого заместителя министра культуры и национальной политики РМ. В этом качестве она курировала почти все стратегические направления культуры – от обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений и подготовки к проведению различных событийных мероприятий до «цифровизации» сферы и реализации нацпроектов. После ухода Анатолия Чушкина в течение полугода исполняла обязанности министра.
Трудовая деятельность Светланы Баулиной отмечена Почетной грамотой Минобрнауки РФ, званиями «Заслуженный работник культуры РМ» и «Лауреат премии Главы РМ», памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».
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