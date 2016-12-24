В Мордовии зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса

Репортер

16 новых случаев заболевания выявлено в Саранске, 13 - в Рузаевском районе. В Атяшевском, Березниковском и Лямбирском районах - по три новых случая. В Ичалковском и Дубенском районах - по два. В Кадошкинском, Ковылкинском, Краснослободском, Старошайговском, Ромодановском районах - по одному. 

17 человек из числа новых больных старше 60 лет, 10 - моложе 30 лет. Самому пожилому - 80 лет, самой юной - 9 лет.

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