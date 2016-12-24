В Саранске детские игровые площадки вновь обнесут сигнальными лентами

На прошедшем в субботу заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции мэр города Петр Тултаев заявил о недопустимости ослабления санитарно-эпидемиологических мер. «Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Саранске остается очень сложной и тревожной, - сказал градоначальник. - Если на первоначальном этапе мы об этом говорили с нотками тревоги в голосе, то сейчас тревога звучит во весь голос. Что очевидно: ни о каких послаблениях в режиме в ближайшее время речи и быть не может!»

Мэр Саранска отметил, что весь комплекс профилактических мероприятий, который проводится в городском округе с начала режима повышенной готовности, ослаблять ни в коем случае нельзя. «Улицы, остановочные павильоны, детские площадки, подъезды нужно активно обрабатывать дезинфицирующими средствами. У нас действует режим повышенной готовности и его никто не отменял. В некоторых регионах, городах ситуация с заболеваемостью не вызывает тревоги, поэтому там принимают решения о снятии и ослаблении ограничений. У нас ситуация сделать этого не позволяет!»

Кроме того, принято решение о продолжении работы «масочно-перчаточных» мобильных групп в общественном транспорте. В ближайшее время будут восстановлены сигнальные ленты на площадках с детскими игровыми комплексами. Гражданам, вновь прибывшим в город, а равно – и принимающим их лицам, предложено, как и прежде, «уходить» в двухнедельную самоизоляцию.

На совещании был рассмотрен и вопрос о возобновлении противопожарных профилактических рейдов. «При установлении хорошей погоды многие непременно захотят выехать на шашлыки. Но у нас действуют, во-первых, режим самоизоляции, а во-вторых – особый противопожарный режим. Убедительно прошу жителей города не пренебрегать установленными ограничениями. На весах – ваше здоровье и здоровье ваших близких», - сказал Тултаев.