Директор автосалона обул клиентов на 6 миллионов рублей

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего руководителя организации, занимающейся торговлей легковыми автомобилями. Он подозревается в мошенничестве на 6 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с августа прошлого года по февраль 2020-го он обманным путем похитил у жителей Мордовии денежные средства и автомобили. По словам потерпевших, в расположенный на улице Строительной в Саранске мини-автосалон они обращались с целью продажи своих машин. По условиям договора денежные средства руководитель фирмы был обязан им передать после реализации транспортных средств. Спустя некоторое время автовладельцам становилось известно, что машины уже проданы, однако деньги директор автосалона им не отдавал. При этом он, разумеется, не возвращал и автомобили. От действий ушлого коммерсанта пострадали девять человек. В свою очередь, один из клиентов приобрел у него иномарку за 1 миллион 300 тысяч рублей, но так и не смог добиться, чтобы ему передали купленный автомобиль.

Как выяснилось в дальнейшем, некоторые автомобили подозреваемый смог продать неоднократно. В настоящее время часть похищенного изъята. В отношении директора автосалона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по Республике Мордовия обращается к гражданам: если вы пострадали от преступных действий подозреваемого, сообщите в правоохранительные органы.