Майора полиции осудили за превышении должностных полномочий

Миллионные потери
Жители Мордовии никак не могут избавиться от разорительной доверчивости
На минувшей неделе Верховный суд Мордовии огласил приговор 36-летнему майору саранской полиции Николаю Азекаеву.
Суд рассматривал дело полицейского в закрытом режиме и признал его виновным по нескольким статьям - в превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств. А всему причина - стремление майора добиться высоких показателей по службе.
Весной 2018 года оперативниками был задержан житель Саранска, у которого при досмотре были обнаружены свертки с порошком, явно напоминающим наркотик. Его задержали, подозрительные свертки изъяли, и дальнейшее представлялось уже делом обычной судебной практики. Но тут в ситуацию вмешались сотрудники Управления ФСБ по РМ и внесли ясность в происходящее.
Как выяснилось, майор полиции Николай Азекаев в погоне за высокими служебными показателями пытался подставить жителя Саранска. Он придумал простую комбинацию, как повысить раскрываемость преступлений. Оперативник передал знакомому два свертка с порошком, имитирующим наркотик, чтобы тот подкинул их намеченной жертве. Жителя Саранска взяли «с поличным». В дальнейшем майор заменил безвредный порошок на настоящий наркотик и приобщил к уликам, при этом наркоту он где-то раздобыл самостоятельно.
Но липовое уголовное дело пресекли сотрудники республиканского УФСБ. Незаконно задержанный житель Саранска был отпущен на свободу, а Николай Азекаев сам угодил под уголовное преследование. Его деяния стали предметом служебной заботы отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РМ.
В итоге приговором суда Николай Азекаев был признан виновным и приговорен к 5 годам в колонии общего режима. Также он лишен майорского звания и права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Майора взяли под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил.
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