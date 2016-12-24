Полицейские погорели на двух миллионах

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Об этом в конце минувшей недели сообщил Следственный комитет по РМ.

Как вскоре выяснилось, речь идет о крайне неприглядной истории, в которую оказались вовлечены отнюдь не рядовые сотрудники правоохранительных органов. «По версии следствия, в 2018 году полицейские в целях искусственного формирования положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района спровоцировали мужчину к незаконному приобретению и хранению наркотического средства. В результате он был привлечен к уголовной ответственности с последующим осуждением к длительному сроку лишения свободы, - говорится в информации Следственного комитета по РМ. - Кроме того, подозреваемые получили от родственников указанного мужчины денежные средства в сумме 2 миллиона рублей за то, что они якобы поспособствуют тому, чтобы его не заключали под стражу и назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России». И уже 30 мая в Ленинском суде Саранска избирали меру пресечения фигурантам этого громкого дела. Подозреваемыми оказались сотрудники Ковылкинского межмуниципального отдела полиции - 41-летний начальник отдела подполковник Алексей Панюшин и 43-летний бывший заместитель начальника уголовного розыска майор Дмитрий Скворцов (не так давно он уволился из полиции и сейчас трудится по линии безопасности на одном из местных предприятий).

По данным следствия, жертвой полицейских стал житель соседней Пензенской области Данила Дмитриев. Правоохранители спровоцировали молодого человека на приобретение наркоты, а потом задержали в Ковылкинском районе с дозой амфетамина. В республику парень приехал в сентябре прошлого года на машине своей знакомой, его остановили сотрудники ГИБДД и в ходе личного досмотра нашли у него наркотики. Как полагает следствие, вся эта операция была провернута «в целях искусственного формирования положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района».

Но самое интересное началось потом. К родственникам задержанного полицейские направили его знакомую с «интересным предложением». За 2 миллиона рублей они обещали устроить благоприятное рассмотрение дела Дмитриева в суде, при котором он даже может отделаться условным сроком. Родные молодого человека поверили в могущество полицейских начальников и отдали нужную сумму. А дальше произошло непредвиденное - Пензенский суд приговорил Данилу Дмитриева к 4,5 года реального лишения свободы. Парень заодно ответил и за другой криминальный эпизод, относящийся уже к его пензенским деяниям.

Родственники загремевшего на зону молодого человека обратились в правоохранительные органы. 29 мая сотрудники УФСБ по РМ задержали Алексея Панюшина и Дмитрия Скворцова. От дачи показаний они отказались, а в суде просили о не самой суровой мере пресечения. В итоге их отправили под арест. Заметим, что по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий» подозреваемым грозит до 10 лет неволи.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.



