СберМаркет запустил свой продуктовый сервис в Саранске

В Саранске на три месяца ранее запланированного срока начал работу популярный онлайн-сервис от Сбербанка для доставки продуктов и товаров первой необходимости из супермаркетов. Ускоренный запуск сервиса состоялся в связи с востребованностью у горожан и для их дополнительного удобства.

С 28 мая жители столицы Мордовии смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом до двери. Первое время СберМаркет в Саранске будет доставлять заказы из торговых сетей «Ашан» и «Лента». Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города. Для заказа доступны продукты и товары первой необходимости из ассортимента магазинов, в том числе акционные товары со скидками до 50%.

Заказ и доставку можно оформить через приложение «СберМаркет» или сайт https://sbermarket.ru. Выбирать товары будут профессиональные эксперты по закупкам, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют покупки в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят товар до дверей в течение дня.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом. В этом случае оплата заказа осуществляется онлайн.

Анна Салеева, управляющий Мордовским отделением Сбербанка:

«Мы рады, что одна из самых популярных компаний экосистемы Сбербанка начала работать в нашем регионе. СберМаркет - это важнейший социальный сервис для населения, который помогает обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда людям лучше оставаться дома. Изначально запуск СберМаркет в Саранске планировался на август. Но мы понимали, насколько важен этот сервис для жителей нашего региона именно сейчас. Благодаря нашей совместной работе, открытие стало возможным на три месяца раньше. В кратчайшие сроки были привлечены и обучены новые специалисты в команду курьеров и экспертов по закупкам – всего с сервисом сотрудничает уже более 30 человек».