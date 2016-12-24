Гадалка из Нижнего Новгорода развела саранских дам на 120 тысяч рублей

На прошлой неделе Ленинский районный суд Саранска избрал меру пресечения для 28-летней Натальи Кирц из Нижнего Новгорода. В Мордовии следственные органы подозревают ее в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

В рамках предварительного расследования установлено, что в январе 2020 года 30- и 31-летняя жительницы Саранска нашли в сети Интернет объявление, где некая «потомственная ясновидящая» предлагала услуги гадания на картах и проведения «очистительных» обрядов. Женщины позвонили по указанному номеру телефона и договорились о сеансах, которые нужно было провести в Саранске. Несколько раз страждущие узнать свое будущее дамы приходили в квартиру по улице Кириллова, где «ясновидящая» из соседнего региона обработала клиенток по полной программе. Воспользовавшись доверчивостью своих «подопечных», гадалка из Нижнего Новгорода обманным путем похитила у одной из них денежные средства в сумме 40 991 руб., а у другой - помимо крупной суммы денег еще и ювелирные изделия на 83 224 рубля. По словам гадалки, золото ей необходимо было исключительно для гадания, якобы по драгоценному металлу можно было узнать всю правду. После этого злоумышленница скрылась. Потерпевшие обратились в полицию.

В ходе оперативных мероприятий личность фигурантки была установлена, в марте 2020 года она была объявлена в федеральный розыск. Спустя два месяца сотрудникам УУР МВД по РМ стало известно возможное местонахождение разыскиваемой. 18 мая она была задержана в городе Нижний Новгород и доставлена в Мордовию. В отделе полиции женщина признала свою вину.

В суде следователь просил отправить Наталью Кирц в следственный изолятор, мотивируя это тем, что если она останется на свободе, то снова ударится в бега, тем более что у нее нет постоянного места жительства и работы. Гадалка свою причастность к преступлениям не отрицала, но вместе с адвокатом просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Суд выслушал стороны и отправил жительницу Нижнего Новгорода в следственный изолятор до 18 июня.