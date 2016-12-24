Жительница Рузаевки устроила мошенническую «распродажу»

Следственными органами республики завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 19-летней студентки из Рузаевки. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Жертвами барышни в сети Интернет стали жители Москвы, Брянска, Воркуты, Надыма и других городов.

Во время предварительного следствия установлено, что летом 2018 года в одной из социальных сетей девушка создала страницу под вымышленным ником. На ней она разместила посты с предложениями о продаже одежды и обуви по ценам гораздо ниже рыночных. Потенциальным клиентам такое щедрое предложение она объясняла тем, что сотрудничает с одним из крупнейших торговых центров Москвы. Жительница Рузаевки была готова принять заказ на любую сумму и оформить доставку клиенту наиболее удобным способом. Правда, обязательным условием значилась полная предоплата. Скачанные из интернета фотографии предлагаемой одежды и обуви, а главное - их низкая стоимость привлекали внимание пользователей, они переводили деньги за пальто, платья, костюмы, сапожки на карту продавца. А затем наступала предсказуемая расплата за «халяву» - многие покупатели оказывались сразу же заблокированными после перевода денег на указанный счет.

Обманутые покупатели стали обращаться с заявлениями в полицию. Правоохранители установили причастность к совершению преступления девушки из Мордовии. В уголовном деле, которое передано в Рузаевский суд, сейчас фигурируют семеро потерпевших. Суммы финансовых потерь варьируются от 3 до 7,5 тысячи рублей, в общей сложности ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном обвиняемая признала, она пояснила, что потратила деньги на личные нужды.

В настоящий момент дознавателями ОМВД России по Рузаевскому району в отношении студентки расследуются уголовные дела по пяти дополнительным эпизодам мошенничеств.