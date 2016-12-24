Порноролики потянули на 4 года условно

33-летний житель столицы Мордовии Виктор Осипов угодил на скамью подсудимых, разместив в интернете порнографические ролики.



В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов выявили на странице Осипова в социальной сети «ВКонтакте» четыре порнографических видеоматериала, два из которых были с участием несовершеннолетних. Полицейские незамедлительно пришли к Осипову с обыском.

Мужчина рассказал, что нашел ролики в интернете, а в сентябре - октябре прошлого года перекинул их с телефона к себе на страницу в социальной сети. Самое существенное, что житель Саранска не закрыл доступ к видеороликам и посмотреть их мог любой желающий. Видимо, он пытался тем самым поднять популярность своей сетевой страницы, ведь порно часто привлекает повышенное внимание пользователей. За то время, что ролики находились на странице у Виктора Осипова, они набрали 70 тысяч просмотров. На мужчину возбудили уголовное дело за незаконное распространение порнографии.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал Виктора Осипова виновным, приговорив его к 4 годам условно. Приговор в законную силу не вступил.



