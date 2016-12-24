Полицейские задержали серийного магазинного вора

Транспорт пошел, вирус остался
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Cотрудники полиции по Рузаевскому району раскрыли серию краж из супермаркета. По подозрению в совершении преступлений был задержан 65-летний местный житель.
С заявлением в полицию обратился представитель торговой организации. Он пояснил, что из магазина пропали материальные ценности на общую сумму 3500 рублей.
Выяснилось, что злоумышленник в марте и апреле на протяжении нескольких дней наведывался в торговую точку и совершал хищения. Он набирал товар, но перед тем, как пройти через кассу, часть покупок прятал в одежде, часть оплачивал. Практически ежедневно мужчина выносил из супермаркета духи, приправы, различные непродовольственные товары.
Полицейские вычислили серийного воришку, и когда они пришли к нему с уличающими материалами, он в содеянном сознался. Любопытно, что в попытке сбить со следа правоохранителей он для своих походов в магазин приезжал из дома в другой микрорайон города.
Сотрудники органов внутренних дел составили на мужчину шесть протоколов за «Мелкое хищение». По суду воришка заплатит шесть тысяч рублей штрафа.
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