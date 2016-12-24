Старший менеджер банка похищала деньги у вкладчиков

Следственным управлением УМВД России по Саранску окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве. Как установили оперативники УЭБиПК МВД по РМ, в ноябре 2018 года обвиняемая, занимая на тот момент должность старшего менеджера - операциониста одного из финансовых учреждений республики, решила совершить хищение денежных средств, находящихся на банковском счете клиента банка. Самое интересное, что бывшая старший менеджер Екатерина Сургаева уже второй раз за короткий промежуток времени будет держать в суде ответ за сворованные со счетов клиентов деньги.

По версии следствия, сотрудница банка в ноябре 2018 года сняла со счета клиента 450 тысяч рублей и потратила эту сумму на личные нужды. Деньги принадлежали 60-летнему саранскому предпринимателю, который оформил в банке вклад с начислением процентов. Екатерина Сургаева была прекрасно осведомлена, что у состоятельного клиента не подключено дистанционное управление счетом, а значит, он сможет узнать о расходных операциях по вкладу только при непосредственном обращении в финансовое учреждение. Вклад оформлялся на год, поэтому раньше истечения его срока визита предпринимателя в банк ожидать не стоило. Сургаева самостоятельно досрочно закрыла вклад клиента, а коллегам сообщила, что предприниматель является ее родственником и сам попросил ее снять все деньги наличными. Операция по изъятию чужих финансов прошла без сучка и задоринки, хищение обнаружилось только при появлении в банке саранского коммерсанта, явившегося за своими деньгами и процентами. Мужчина немедленно обратился в полицию с заявлением. Следователи возбудили в отношении сотрудницы банка уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас дело бывшего старшего менеджера передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Заметим, что в декабре прошлого года Ленинский суд Саранска уже познакомился с Екатериной Сургаевой при рассмотрении дела о хищении женщиной полутора миллионов рублей со счета саранской пенсионерки. В том случае сотрудница банка орудовала по такой же схеме, как и с деньгами предпринимателя. Первый воровской транш в марте 2018 года был оформлен самым простым образом - Сургева распечатала расходный кассовый ордер на выдачу 500 тысяч рублей со счета клиента и сама расписалась в документе, в качестве получателя указав свое имя. Спустя три месяца Сургаева попросила уже коллегу сделать кассовый ордер на выдачу средств с чужого счета - только уже на 900 тысяч рублей. Она сообщила кассиру, что эта саранская пенсионерка - ее родственница, и якобы она сама просила снять эти деньги с ее счета. На похищенные средства сотрудница банка сделала ремонт и погасила кредит.

Когда вкладчица банка пришла получить проценты по вкладу, ее ожидал крайне неприятный сюрприз - на счету не было ни рубля. Проведенная проверка показала, что к исчезновению денег клиента причастна менеджер-операционист Екатерина Сургаева. Тогда суд приговорил Екатерину Сургаеву к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, по приговору женщина обязана возместить банку похищенные 1 млн 400 тысяч рублей. Теперь к ним могут приплюсоваться еще 450 тысяч предпринимателя. Интересно, а есть ли еще в банке «спящие вклады», владельцев которых может поджидать горькое разочарование?



