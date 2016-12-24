В Зубовой Поляне пропала молодая женщина

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Отделом МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району устанавливается местонахождение пропавшей без вести Панюшкиной Елены Николаевны, 1988 года рождения, уроженки поселка Зубова Поляна Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Вечером 24 мая 2020 года разыскиваемая ушла с работы, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые средней длины. Была одета: кофта розового цвета, темные джинсы, при себе имела женскую сумочку бежевого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Панюшкиной, просим сообщить по телефонам: 8 (83458) 2-51-02, 8-929-747-03-04 или 102.
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