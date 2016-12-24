В Зубовой Поляне пропала молодая женщина

Отделом МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району устанавливается местонахождение пропавшей без вести Панюшкиной Елены Николаевны, 1988 года рождения, уроженки поселка Зубова Поляна Зубово-Полянского района Республики Мордовия.

Вечером 24 мая 2020 года разыскиваемая ушла с работы, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые средней длины. Была одета: кофта розового цвета, темные джинсы, при себе имела женскую сумочку бежевого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Панюшкиной, просим сообщить по телефонам: 8 (83458) 2-51-02, 8-929-747-03-04 или 102.