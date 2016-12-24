Бывший директор МУП «Старошайговское ЖКХ» получил срок за мошенничество

Репортер

В Мордовии вынесен приговор в отношении бывшего директора МУП «Старошайговское ЖКХ» 35-летнего Юрия Лашманова, обвиняемого в «Мошенничестве с использованием своего служебного положения» и «Служебном подлоге».

Факты хищения бюджетных денежных средств должностным лицом были выявлены в результате оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как установили следственные органы, возглавляя «Старошайговское ЖКХ», Юрий Лашманов с июня 2017-го по сентябрь 2018 года составлял липовые договоры о производстве работ в подведомственной коммунальной сфере. На эти фантомные работы пошли 220 тысяч рублей. Полученные с помощью примитивных махинаций деньги директор МУПа просто потратил на личные нужды.

Краснослободский районный суд приговорил бывшего директора к 2 годам 6 месяцам условно. Помимо этого, удовлетворено требование прокурора по возмещению ущерба предприятию.

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