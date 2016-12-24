Убивает вирус за пять-шесть дней

Саранский препарат для лечения больных коронавирусом пройдет в России клинические испытания. В тестировании лекарства примут участие несколько сотен пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии

На этой неделе разработанный учеными и специалистами саранского «Биохимика» препарат Фавипиравир (торговое наименование - «Арепливир»), который будет использоваться для лечения больных коронавирусом, пройдет в России клинические испытания. Об этом сообщил главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России. А это значит, что у всей страны появилась перспектива уже в скором будущем получить в распоряжение эффективное лекарство от опасной инфекции.

Препарат «Биохимика» блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме. «Фавипиравир обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19, - рассказал исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. - Данный препарат был разработан в Японии для лечения атипичных лихорадок, в частности лихорадки Эбола, а также для борьбы со сложными формами гриппа. Особенностью препарата является то, что к нему практически нет резистентных вирусов. Лекарство сохраняет эффективность в течение всего времени эпидемии, что позволяет называть его препаратом спасения. Препарат широко применялся при терапии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.

Специалисты отмечают высокую эффективность данного препарата, которая существенно снижает время нахождения инфекции COVID-19 в организме - практически до 4 дней; обеспечивает хорошую сохранность легочной ткани, что подтверждается многочисленными исследованиями, и обладает очень небольшим количеством побочных эффектов».

По распространенной информации, в клинических испытаниях саранского лекарства примут участие несколько сотен пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии. По существующей методике сначала препарат будут давать только больным средней степени тяжести, для находящихся на аппаратах ИВЛ он на начальном этапе тестирования применяться не будет.

Как сообщается, в испытаниях Фавипиравира будут задействованы 650 пациентов с COVID-19. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели, поскольку предварительные исследования показали, что Фавипиравир действует именно на вирус и буквально уничтожает его за пять-шесть дней. После тестирования препарата, успешные результаты которого сомнений практически ни у кого не вызывают, документы будут немедленно направлены на официальную регистрацию лекарственного средства. Таким образом, в стране свое лекарство от коронавируса появится раньше вакцины. И в Министерстве здравоохранения России подтвердили, что вывод на рынок саранского Фавипиравира будет проходить в ускоренном режиме.

В свою очередь, компания «ПРОМОМЕД», одним из предприятий которой является саранский «Биохимик», в настоящий момент полностью готова к выпуску готовой лекарственной формы препарата.



