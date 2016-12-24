В Мордовии запущена первая базовая станция «интернета вещей»

Компания «Sigfox Россия» - партнер французского оператора «интернета вещей» (IoT) «Sigfox» - запустила свою первую базовую станцию в нашей стране. Пилотный проект, как сообщается, реализован в Саранске при поддержке министерства информатизации и связи Мордовии. Сооснователем «Sigfox Россия» стал Эрик Бриссе, ранее возглавлявший компанию «Электрощит-ТМ Самара» (принадлежащую «Schneider Electric»).

До конца лета в Саранске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Самаре будет установлено более 500 таких станций. Сетью IoT предполагается покрыть большую часть домохозяйств, крупных промышленных площадок и транспортных узлов страны. В ее создание «Sigfox Россия» намерена инвестировать 2 миллиарда рублей.

Справка «ВС»: Концепция IoT (сокращение от «The Internet of Things») была сформулирована в 1999 году, хотя саму идею ее создания высказал еще в 1926 году небезызвестный Никола Тесла. В упрощенном виде речь идет о сети, объединяющей окружающие нас предметы (то есть, вещи). И это – не только компьютеры, планшеты или смартфоны, но также, холодильники, к примеру, стиральные машины, пылесосы, тонометры, тостеры, вплоть до водопроводных и канализационных систем или даже входных дверей и зубных щеток. «Фишка» в том, что управление ими осуществляется удаленно. По команде «умная техника» начинает работать – убирать мусор, записывать телепрограммы, мыть посуду …

До поры, пока в сети преобладали люди, подобные действия считались, скорее, баловством, в лучшем случае – развлечением. Однако в 2008-2009 годах на смену «интернету людей» пришел тот самый «интернет вещей» - количество устройств выросло настолько, что опередило число пользователей. В результате технологии стали развиваться сумасшедшими темпами. Сегодня, скажем, в сети насчитывается уже почти 50 миллиардов всевозможных приборов, агрегатов или узлов – от привычных, бытовых до сложнейших, промышленных. И они умеют не только функционировать самостоятельно, но и взаимодействовать друг с другом – отслеживать ситуацию на дорогах, анализировать информацию, а то и устранять выявленные неисправности. В Сан-Паулу, и Пекине, скажем, сенсоры, датчики и счетчики смогли в полтора раза сократить объемы утечек воды, а соответственно, и расходы.

В дальнейшем, как ожидается, появится полноценный «интернет вещей», править в котором будут машины. Прежде, впрочем, их нужно обеспечить качественной и надежной связью, бесперебойным питанием, решить массу технических вопросов.