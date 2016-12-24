Саранск лидирует в республике по числу заболеваний коронавирусом

«Это тревожные сигналы, на которые мы должны реагировать»
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Практически все зафиксированы в Саранске, Ардатовском и Большеберезниковском районах. Единичные факты - в Чамзинском и Лямбирском районах.
21 человек из подтвержденных сегодня старше 60 лет.
Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса (на 13 мая) по муниципальным районам Мордовии:
Саранск - 484
Ардатовский район - 156
Рузаевский район - 139
Ковылкинский район - 68
Атяшевский район - 64
Лямбирский район - 44
Зубово-Полянский район - 40
Большеберезниковский район - 34
Ичалковский район - 33
Чамзинский район - 33
Краснослободский район - 25
Кадошкинский район - 22
Ельниковский район - 19
Теньгушевский район - 17
Кочкуровский район - 16
Старошайговский район - 15
Дубенский район - 10.
В остальных районах меньше чем по 10 случаев коронавируса.
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