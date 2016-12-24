Саранск лидирует в республике по числу заболеваний коронавирусом

Репортер

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Практически все зафиксированы в Саранске, Ардатовском и Большеберезниковском районах. Единичные факты - в Чамзинском и Лямбирском районах. 

21 человек из подтвержденных сегодня старше 60 лет.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса (на 13 мая) по муниципальным районам Мордовии:

Саранск - 484

Ардатовский район - 156 

Рузаевский район - 139 

Ковылкинский район - 68 

Атяшевский район - 64 

Лямбирский район - 44 

Зубово-Полянский район - 40 

Большеберезниковский район - 34 

Ичалковский район - 33

Чамзинский район - 33 

Краснослободский район - 25 

Кадошкинский район - 22 

Ельниковский район - 19 

Теньгушевский район - 17 

Кочкуровский район - 16 

Старошайговский район - 15 

Дубенский район - 10.

В остальных районах меньше чем по 10 случаев коронавируса.

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