Саранск лидирует в республике по числу заболеваний коронавирусом

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Практически все зафиксированы в Саранске, Ардатовском и Большеберезниковском районах. Единичные факты - в Чамзинском и Лямбирском районах.

21 человек из подтвержденных сегодня старше 60 лет.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса (на 13 мая) по муниципальным районам Мордовии:

Саранск - 484

Ардатовский район - 156

Рузаевский район - 139

Ковылкинский район - 68

Атяшевский район - 64

Лямбирский район - 44

Зубово-Полянский район - 40

Большеберезниковский район - 34

Ичалковский район - 33

Чамзинский район - 33

Краснослободский район - 25

Кадошкинский район - 22

Ельниковский район - 19

Теньгушевский район - 17

Кочкуровский район - 16

Старошайговский район - 15

Дубенский район - 10.

В остальных районах меньше чем по 10 случаев коронавируса.