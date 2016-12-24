В Ковылкинском районе задержали серийного крушителя надгробий

В полицию Ковылкина поступили заявления трех местных жительниц. Они сообщили, что на кладбище в селе Мордовское Вечкенино неизвестный повредил надгробные плиты на могилах их родственников. По всей видимости, преступления были совершены в период с осени 2018-го по апрель 2020 года.

Полицейские установили, что к надругательству над местами захоронения может быть причастен 44-летний житель района, инвалид III группы по психическому заболеванию. По предварительным данным, мужчина приходил на погост и лопатой наносил удары по гранитным плитам. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий». Свою причастность подозреваемый не отрицает.

Заметим, что в настоящий момент в отношении инвалида завершено расследование уголовного дела по 17 аналогичным эпизодам, совершенным в прошлом году. Тогда мужчина срывал фото с памятников, баллончиком закрашивал надгробные плиты и кресты. Следователь вынес постановление о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.