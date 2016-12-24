Как проходит дезинфекция в ваших подъездах? Рассказывайте в соцсетях!

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В последние дни в соцсетях увеличилось количество жалоб от жителей республики на уборку и дезинфекцию подъездов.
Все сообщения регистрируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ или в районные администрации.
Так, недавно жительница Саранска пожаловалась, что в одном из подъездов по адресу ул. Ленина, 63 уборка проводится крайне редко.
На следующий день представители министерства ответили, что уборка и дезинфекция в этом подъезде проведены.
Отметим, что рекомендации по уборке и дезинфекции управляющим компаниям предоставлены.
Если в вашем подъезде не убрано, пишите об этом в соцсетях.
Также рекомендуем обращаться в ответственные ведомства.
Жителям районов – в местную администрацию. Жители Саранска могут позвонить в диспетчерскую службу по номеру 071 (24-24-71 – с мобильного).
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