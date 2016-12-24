В Саранске утвержден график движения автобусов на «дачных» маршрутах

200 аппаратов для искусственной вентиляции легких
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
На прошедшем в четверг заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавируса установлен график движения общественного транспорта, работающего на «дачных» маршрутах. Автобусы между республиканской столицей и селами Булгаково, Болотниково, Перхляй, Ключарево, деревнями Лыковщина и Кадышево, поселком Красная Рудня и «рузаевскими» дачами будут курсировать с 6 до 9 часов утра и с 13-ти до 17:30 (время отправления последней машины с конечной остановки). Таким образом, после трудового дня граждане еще смогут совершить пересадку в Саранске и добраться до дома. При этом в мэрии предупредили, что в зависимости от пассажиропотока количество единиц подвижного состава, а равно - и интервалы движения могут быть скорректированы «в ручном режиме».
Также с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований утверждено, что максимальное количество пассажиров не должно превышать 30 человек в автобусах большой вместимости и 20 человек - в автобусах малой вместимости. Само собой, при входе в салон придется надевать защитные маски, а на остановках - не приближаться друг к другу, то есть «держать социальную дистанцию». За порядком на пригородных маршрутах следить обещают строго, вплоть до обязательного присутствия контролеров на начальных и конечных точках маршрутов. «Мы работаем в условиях, приближенных к боевым! – напутствовал подчиненных Петр Тултаев. - Я сам завтра буду мониторить все остановки на дачных маршрутах! И если где-то увижу скопление людей, сделаю соответствующие выводы. Это вы должны себе уяснить».
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
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