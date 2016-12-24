Центральный рынок Саранска возобновляет свою работу с 30 апреля

Центральный рынок Саранска откроется для покупателей 30 апреля и будет работать в штатном режиме. Это стало возможным после положительного заключения рабочей группы, проводившей обследование этого торгового комплекса на предмет соответствия всем необходимым требованиям.

Руководство ОАО "Центральный рынок г. Саранска" выполнило все санитарно-эпидемиологические требования по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19): на входах организованы посты, установлены дозаторы со средством для дезинфекции рук, между торговыми рядами нанесена разметка, на рабочих местах продавцов в торговых рядах имеются раковины для мытья рук, в торговом зале установлены бактерицидные лампы, есть необходимый запас дезинфицирующих средств.

Сотрудники рынка и торговых точек ежедневно будут проходить термометрию. Кроме этого, уже ведется реестр продавцов с отметкой о состоянии здоровья, наличия или отсутствия контакта с лицами, прибывшими из неблагополучных по COVID-19 территорий.

Согласно Указу Главы Республики Мордовия "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" обслуживание будет производиться только при условии нахождения покупателей в средствах индивидуальной защиты.

Маски посетители смогут получить на входных группах рынка.

Работать будут торговые точки с продовольственной группой товаров и по продаже непродовольственных товаров, на которые, согласно Указу Главы Республики Мордовия, не распространяется режим нерабочих дней.