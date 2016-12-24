Глава РМ не исключил возможности продления режима повышенной готовности

«Пока трудно сказать, как будет развиваться ситуация, - заявил Владимир Волков в ходе своей пресс-конференции 28 апреля. - Пик заболеваемости коронавирусом, по утверждению специалистов, еще не пройден. Потому многое зависит от того, как завершатся «майские» праздники - насколько ответственно будут вести себя люди, готовы ли они соблюдать введенные ограничения. Решать будем по обстановке. Понятно, что наши требования вызывают определенные неудобства. Но это делается только с целью защиты граждан».