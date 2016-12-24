Потери республиканского бюджета оцениваются в 5 миллиардов рублей

Речь здесь, правда, идет о суммарном экономическом ущербе от коронавируса, связанном, в том числе, с предоставляемыми льготами и прочими послаблениями. Прямые потери не столь существенны, но и они составляют более миллиарда рублей.

316 миллионов федеральный бюджет направил на оснащение и переоснащение больничных коек для инфицированных, 85 миллионов – на приобретение средств защиты для медицинского персонала, 72 миллиона - на выплаты врачам, медсестрам и санитарам Закупки дополнительного оборудования и лекарственных средств обошлись еще в 43,5 миллиона рублей, строительные работы – в 16 миллионов.

Из региональной казны на противоэпидемиологические мероприятия потрачено почти 550 миллионов рублей. 138 миллионов пошло на приобретение и ремонт медоборудования, 41 миллион – на региональные доплаты медикам, 12,5 миллиона - на дезинфекцию бюджетных учреждений, остальное – на приобретение медикаментов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты…