Потери республиканского бюджета оцениваются в 5 миллиардов рублей

Ряду мордовских предприятий разрешили продолжить работу
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Речь здесь, правда, идет о суммарном экономическом ущербе от коронавируса, связанном, в том числе, с предоставляемыми льготами и прочими послаблениями. Прямые потери не столь существенны, но и они составляют более миллиарда рублей.
316 миллионов федеральный бюджет направил на оснащение и переоснащение больничных коек для инфицированных, 85 миллионов – на приобретение средств защиты для медицинского персонала, 72 миллиона - на выплаты врачам, медсестрам и санитарам Закупки дополнительного оборудования и лекарственных средств обошлись еще в 43,5 миллиона рублей, строительные работы – в 16 миллионов.
Из региональной казны на противоэпидемиологические мероприятия потрачено почти 550 миллионов рублей. 138 миллионов пошло на приобретение и ремонт медоборудования, 41 миллион – на региональные доплаты медикам, 12,5 миллиона - на дезинфекцию бюджетных учреждений, остальное – на приобретение медикаментов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты…
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус...
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...
Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
Глава РМ Владимир Волков объявил, что выезды на дачи и в районы на майские праздники разрешены, но при строжайшем соблюдении самоизоляции
Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Государственной премии России – умер 11 апреля в Москве после продолжительной болезни
Ну вот и случилось - в Мордовии начали фиксировать первые смерти от коронавируса. Осознание, что при таком существенном росте заболеваемости это...