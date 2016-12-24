Медики работают на пределе возможностей

Об этом заявил накануне Глава региона Владимир Волков. В настоящее время с коронавирусными больными работают Республиканская инфекционная больница, больница имени С.В. Каткова и Рузаевская ЦРБ. Еще два лечебных заведения пока находятся в резерве. «Они полностью оснащены всем необходимым, - заверил Владимир Волков. - Мы изначально «подняли планку» - подготовила не 395 коек, как было рекомендовано минздравом России, а 630. Притом, с возможностью увеличения их количества до 1 тысячи. Специалистов хватает – удалось оперативно организовать их переобучение. Но нагрузка на них, конечно же, огромная».