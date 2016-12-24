«Дачный сезон» не для всех

Во вторник Глава РМ Владимир Волков разъяснил механизмы реализации поправок в Указ о профилактике коронавируса, которые напрямую коснутся дачников и садоводов. По его словам, разрешение на посещение деревень, дач или огородов, вовсе не означает полную отмену всех ограничений: «Режим самоизоляции нарушать нельзя! То есть уж если вы приехали на свой участок - за забор не выходить и с соседями не общаться. И никаких костров или шашлыков в эти дни! Иначе на двойной штраф можно нарваться - за нарушение противопожарного режима и правил самоизоляции». Само собой, выезжающие в районы граждане должны иметь достаточный запас продуктов и товаров первой необходимости, дабы минимизировать свои перемещения по деревням и селам.

А вот лицам, находящимся на 14-дневном карантине, придется вовсе обойтись без вылазок на природу. «Для приезжающих из Москвы и других регионов у нас установлен двухнедельный карантин, - напомнил руководитель региона. - Рисковать мы не можем. Самое страшное, что может произойти с 1 по 10 мая - распространение вируса внутри семьи. У нас в 52 процентах случаев он переносится бессимптомно. То есть человек может даже не знать, что заражен. Сколько раз уже было: приехали дети из Москвы или соседнего региона помочь пожилым родителям, а в результате «помогли» им, да еще всем родственникам, друзьям и соседям попасть больницу».

«Все эти ограничения вводятся для сохранения вашего же здоровья! – резюмировал Глава РМ. - Мы ведь даже не подошли к пику заболевания! Если в «майские» выходные Мордовию накроет новая волна эпидемии, самые печальные нынешние прогнозы, не исключено, будут казаться слишком оптимистическими».