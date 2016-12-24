Крупный бизнес Мордовии предлагает соискателям работу

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Президент России Владимир Путин расширил меры государственной поддержки для предпринимателей, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. Однако в стороне не остался и крупный бизнес. Предприятия Республики Мордовия готовы протянуть руку помощи малому предпринимательству и микробизнесу. По инициативе и при непосредственном участии РОР «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» и Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» работой будут обеспечены те, кто оказался вынужденными заложниками нынешней ситуации. Уже сформированы первые предложения.
В Агрогруппе «Хорошее дело» открыта 261 вакансия в Чамзинском, Дубенском, Кадошкинском, Краснослободском районах. На птицеводческий и мясоперерабатывающий комплексы АО «ПТФ «Чамзинская» также приглашаются соискатели из Атяшевского, Большеберезниковского, Дубенского и Чамзинского районов.
Контактные телефоны отдела кадров предприятий Агрогруппы «Хорошее дело»:
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ООО «МагмаХД»
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8 937 512 68 78
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АО «ПТФ «Чамзинская»
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8 (83437) 2-05-72
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ООО «Хорошее дело»
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8 (83437) 3-00-27
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ООО «Магма Керамик»
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8-952-078-96-15
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ООО «Магма»
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8 (83437) 3-00-00
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ООО «Весна»
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8-927-196-28-73, 8 (834-37) 3-33-99
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ООО «Мечта»
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8 (83437) 2-15-04
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ООО «ЧОО Сокол»
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8 (83437) 3-00-59
Группа компаний «Талина» приглашает 313 соискателей на работу на производственные площадки ООО «МПК «Атяшевский» в Атяшевском и Торбеевском районах и свиноводческие комплексы в Ковылкинском районе. Требуются обвальщики, технологи, упаковщики и грузчики, операторы оборудования и механики, ветеринарные врачи, операторы по уходу за свинопоголовьем, трактористы-машинисты сельхозпроизводства.
Контактные телефоны отдела кадров предприятий ГК «Талина»:
ООО «МПК Атяшевский» Атяшевская производственная площадка 8 (83434) 2-31-87
ООО «МПК Атяшевский» Торбеевская производственная площадка 8 (83456) 2-01-24
ЗАО «Мордовский бекон» Ковылкинский район 8 (83453) 2-28-07
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