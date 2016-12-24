Крупный бизнес Мордовии предлагает соискателям работу

Президент России Владимир Путин расширил меры государственной поддержки для предпринимателей, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. Однако в стороне не остался и крупный бизнес. Предприятия Республики Мордовия готовы протянуть руку помощи малому предпринимательству и микробизнесу. По инициативе и при непосредственном участии РОР «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» и Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» работой будут обеспечены те, кто оказался вынужденными заложниками нынешней ситуации. Уже сформированы первые предложения.

В Агрогруппе «Хорошее дело» открыта 261 вакансия в Чамзинском, Дубенском, Кадошкинском, Краснослободском районах. На птицеводческий и мясоперерабатывающий комплексы АО «ПТФ «Чамзинская» также приглашаются соискатели из Атяшевского, Большеберезниковского, Дубенского и Чамзинского районов.

Контактные телефоны отдела кадров предприятий Агрогруппы «Хорошее дело»:

ООО «МагмаХД» 8 937 512 68 78 АО «ПТФ «Чамзинская» 8 (83437) 2-05-72 ООО «Хорошее дело» 8 (83437) 3-00-27 ООО «Магма Керамик» 8-952-078-96-15 ООО «Магма» 8 (83437) 3-00-00 ООО «Весна» 8-927-196-28-73, 8 (834-37) 3-33-99 ООО «Мечта» 8 (83437) 2-15-04 ООО «ЧОО Сокол» 8 (83437) 3-00-59

Группа компаний «Талина» приглашает 313 соискателей на работу на производственные площадки ООО «МПК «Атяшевский» в Атяшевском и Торбеевском районах и свиноводческие комплексы в Ковылкинском районе. Требуются обвальщики, технологи, упаковщики и грузчики, операторы оборудования и механики, ветеринарные врачи, операторы по уходу за свинопоголовьем, трактористы-машинисты сельхозпроизводства.

Контактные телефоны отдела кадров предприятий ГК «Талина»:

ООО «МПК Атяшевский» Атяшевская производственная площадка 8 (83434) 2-31-87

ООО «МПК Атяшевский» Торбеевская производственная площадка 8 (83456) 2-01-24

ЗАО «Мордовский бекон» Ковылкинский район 8 (83453) 2-28-07