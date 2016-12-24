Владимир Волков перечислит зарплату за март на поддержку медиков Мордовии

Глава Мордовии, член Высшего совета партии «Единая Россия» Владимир Волков перечислит заработную плату за март нa поддержку медицинских работников, борющихся с распространением коронавируса. Его примеру последуют также председатель Госсобрания Республики, секретарь Мордовского регионального политсовета партии Владимир Чибиркин и председатель правительства Мордовии, член регионального политсовета Владимир Сушков. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В республике дан старт сбору личных средств членов «Единой России», которые направят в конкретные лечебные учреждения, участвующие в борьбе с инфекцией.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Собранные средства пойдут, в первую очередь, на приобретение компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей и средств индивидуальной защиты для медиков.