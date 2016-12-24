Владимир Волков перечислит зарплату за март на поддержку медиков Мордовии

Репортер

Глава Мордовии, член Высшего совета партии «Единая Россия» Владимир Волков перечислит заработную плату за март нa поддержку медицинских работников, борющихся с распространением коронавируса. Его примеру последуют также председатель Госсобрания Республики, секретарь Мордовского регионального политсовета партии Владимир Чибиркин и председатель правительства Мордовии, член регионального политсовета Владимир Сушков. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В республике дан старт сбору личных средств членов «Единой России», которые направят в конкретные лечебные учреждения, участвующие в борьбе с инфекцией.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Собранные средства пойдут, в первую очередь, на приобретение компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей и средств индивидуальной защиты для медиков.

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