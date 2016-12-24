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Указом Главы РМ от 29 апреля 2020 г. в Мордовии разрешается деятельность салонов красоты и парикмахерских с обязательным соблюдением санитарно-эпидемических норм. Формулировка в Указе следующая:
Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности салонов красоты и парикмахерских:
1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также уточнять состояние здоровья работников и лиц, проживающих вместе с ними, в том числе информацию о возможных контактах с больными гражданами, гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из других стран, и с гражданами, прибывшими с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;
3) обеспечить при входе места обработки рук дезинфицирующими средствами по вирусному режиму;
4) обеспечить прием граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;
5) исключить ожидание обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской;
6) обеспечить обслуживание клиентов работниками, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах);
7) после завершения обслуживания каждого клиента проводить обработку всех контактных поверхностей (дверных ручек, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
8) обеспечить проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму;
9) обеспечить проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.
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