Указом Главы РМ от 29 апреля 2020 г. в Мордовии разрешается деятельность салонов красоты и парикмахерских с обязательным соблюдением санитарно-эпидемических норм. Формулировка в Указе следующая:

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности салонов красоты и парикмахерских:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также уточнять состояние здоровья работников и лиц, проживающих вместе с ними, в том числе информацию о возможных контактах с больными гражданами, гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из других стран, и с гражданами, прибывшими с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

3) обеспечить при входе места обработки рук дезинфицирующими средствами по вирусному режиму;

4) обеспечить прием граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

5) исключить ожидание обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской;

6) обеспечить обслуживание клиентов работниками, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах);

7) после завершения обслуживания каждого клиента проводить обработку всех контактных поверхностей (дверных ручек, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

8) обеспечить проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму;

9) обеспечить проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.